А1 и МТС пообещали бесплатные безлимит Интернета и 100 минут за границу. Когда и кому из белорусов повезёт?

Опубликовано: 01.07.2024 13:21 , Обновлено: 01.07.2024

Белорусский мобильный оператор А1 объявил о проведении акции, приуроченной ко Дню Независимости. Специальное предложение коснулось пользователей тарифного плана "Победа", то есть ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме того, о похожей акции объявили и в компании МТС.

В пресс-службе А1 сообщили, что с 1 по 5 июля абонентам тарифного плана “Победа” доступны бесплатные минуты во все сети Беларуси, а также безлимит Интернета.

“Так, у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны будет возможность связаться со своими знакомыми, родными и близкими как с помощью звонков на мобильные и городские номера, так и с помощью общения в Интернете без ограничений и взимания дополнительной платы”, — подчеркнули в компании сотового оператора.

Тарифный план «Победа» – это специальное предложение для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, которое включает:

безлимит минут внутри сети А1;

500 МБ Интернета;

100 минут в другие сети;

100 SMS.

При этом абонентская плата составляет всего 1,06 рубля в месяц. Подключиться на него можно во всех магазинах А1: для этого нужно взять паспорт и документ, подтверждающий льготу.

В то же время другой белорусский мобильный оператор — МТС — также объявил о скидках в честь праздника. В пресс-службе сообщили, что в рамках специального предложения всем абонентам тарифного плана «Близкий» с подключённой услугой «Победа» с 1 по 30 июля, то есть на целый месяц, предоставляется:

безлимит звонков во все сети;

скидка 100% на ежемесячную плату по услуге «Победа»;

безлимит Интернета;

100 минут на международные исходящие вызовы;

безлимит исходящих SMS и переадресованных вызовов во все сети Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе “Белтелекома” сообщили о проведении акции, приуроченной к 80-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Так, на протяжении первых пяти дней июля некоторые жители Республики смогут бесплатно звонить в любые города страны.

«Белтелеком» разрешил бесплатные звонки 10 категориям белорусов на 5 дней. А за границу можно?