"А вдруг чекушка?" - В TikTok поспорили из-за видео, как в Минске на КПП перед парадом 3 июля обыскивали детей. К чему пришли?

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2024 17:37 , Обновлено: 04.07.2024

В TikTok опубликовали видео, где показали, как 3 июля перед парадом в Минске на контрольно-пропускном пункте, предположительно, волонтеры осмотрели детей. В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то положительно отнесся к такой мере, другие же - нет.

На ролике видно, как мужчина на КПП быстро осмотрел двух мальчиков, проведя руками по спине, рукам, бокам, ногам детей. “Безопасность прежде всего. Моя милиция меня бережет”, - сопроводила видео подписью автор.

И попросила людей в комментариях не ругаться.

Однако не все комментаторы прислушались к рекомендации. “Честно, это перебор”, - написал один.

“Нет, не перебор. Времена поменялись, дети - это хороший повод пронести что-нибудь незаконное, нож, например, или что посерьезнее”, - ответил ему другой.

“А на самом деле, скорее, это и правильно… Мало ли кто мог использовать детей, чтобы что-то пронести. А сотрудник аккуратно и, не пугая детей, все делает”, - согласился третий.

“Правильно, а вдруг чекушка?” - пошутила еще одна пользовательница TikTok. Другая рассказала, что на праздничном мероприятии 9 мая отец спрятал бутылку водки в рюкзаке у сына.

“Дети есть дети. Они прямо первые лезут, им же тоже интересно. А сотрудники им подыгрывают. Моя с игрушкой была, так они вместе ее металлоискателем проверяли - очень понравилась”, - поделилась комментаторша.

Еще одна рассказала, что ее с ребенком на руках пропустили и не смотрели даже сумку на плече.

“Были сегодня около Дворца спорта. Все корректно, но досмотр тщательный. И почему-то женщин проверяли даже тщательнее, чем мужчин. Детей со смехом, никого не пугали”, - поделилась другая.

“А на трезвость проверили? Мало ли что”, - пошутил юзер TikTok.

Ранее Telegraf.news публиковал фото- и видеоподборку с парада 3 июля в Минске. Там заметили беспилотники, “Искандеры”, конечно, танки и не только.

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