«Люди были в шоковом состоянии» - На Минском море едва не утонули 4 человека на каяке и сапборде

Опубликовано: 08.07.2024 08:11 , Обновлено: 08.07.2024

Спасатели ОСВОД сообщили о том, что в воскресенье, 7 июля, на Минском море им дважды пришлось доставать из воды тонущих любителей активного времяпрепровождения. Два человека едва не утонули, плавая на каяке, ещё двое - на сапбордах.

Первый инцидент произошёл около 15:00, в районе санатория Юность. По словам одного из сотрудников ОСВОД, участвовавших в спасении, мужчина и женщина на каяке к моменту, когда к ним подоспела помощь, были в состоянии паники. К счастью, оба в спасательных жилетах

«Люди были в шоковом состоянии», - рассказали спасатели. Мужчина был в воде в обессиленном состоянии, девушку на из воды поднимали “в состоянии паники”. Впрочем, после того, как их доставили на спасательную станцию, согрели и напоили чаем, от медицинской помощи они отказались. Оба, к счастью, были .

Буквально спустя час в районе пляже №6 заметили двух тонущих девушек с сапбордами. Одна самостоятельно смогла выбраться из воды, вторая без помощи спасателей не справилась - её пришлось отбуксировать работникам ОСВОД и также доставить на спасательную станцию. От медицинской помощи девушки также отказались.

Ранее Telegraf.news рассказал о рекомендациях МЧС для тех, кто пожелает охладиться в водоёме в эти жаркие дни. В числе прочего они запретили плавать на надувных матрацах и автокамерах и прочих «плавсредствах», не предназначенных для этого, а также во время плавания не цепляться за лодки и не сидеть на бортиках.

МЧС прислало белорусам СМС с предупреждениями и запретило «цепляться за лодки». Что произошло?