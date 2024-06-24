А отрабатывать придется? В Минтруда рассказали о дополнительном выходном в июле для белорусов

Опубликовано: 24.06.2024 15:50 , Обновлено: 24.06.2024

Министерство труда и социальной защиты Беларуси опубликовало производственный календарь на июль 2024 года. Так, у белорусов с "пятидневкой" будет 22 рабочих дня, а у трудящихся шесть дней в неделю - 26.

В ведомстве напомнили, что 3 июля в Беларуси отметят День Независимости. Это будет официальный выходной, отрабатывать который не придется.

В Минтруда подсчитали, что белорусы с “пятидневкой” будут работать в июле 175 часов (вероятно, 2 июля - сокращенный на один час рабочий день), а трудящиеся шесть дней в неделю с выходным в воскресенье - 173 часа.

Календарь: Минтруда и соцзащиты

Ранее Telegraf.news рассказывал, какой продолжительности выходные ждут белорусов в ноябре и когда в этом месяце придется отрабатывать за нерабочие будни.

Длинные выходные — всё. Когда белорусов ждут следующие мини-каникулы?