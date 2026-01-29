«А мы предупреждали!» – Минсельхозпрод отчитался о первой поимке белорусов за «зимние забавы»

🎥 Видео

Опубликовано: 29.01.2026 10:20 , Обновлено: 29.01.2026

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (Минсельхозпрод) сообщили, что зафиксировали первый случай, когда белоруса поймали на «зимних забавах» на полях. Своё сообщение они сопроводили фразой: «А мы предупреждали!»

Причём поиска произошла благодаря самому нарушителю, который выложил видео дрифта на поле в соцсетях.

В Брестском РОВД (районный отдел внутренних дел) рассказали, что проанализировали ролик и определили, что в качестве площадки для дрифта автор видео выбрал поле вблизи деревни Страдечь Брестского района, где был посеян сорт «элитной пшеницы».

По данным милиции, любитель дрифта причинил местному сельскохозяйственному предприятию ущерб в размере 1400 рублей. В итоге 42-летний житель Бреста, который продаёт машины, ждёт наказания. Само видео он снял для рекламы нового авто.

Напомним, что начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николай Лешик предупредил о последствиях для зимних забав некоторых белорусов. Речь шла о любителях погонять на снегоходах, машинах и квадроциклах по заснеженным полям.

Минсельхозпрод предупредил белорусов об ответственности за эту зимнюю забаву на полях