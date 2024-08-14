"А если это лес в Могилевской области?" — МЧС поделились правилами, если потерялись в лесу. Белорусы оценили "шедевр"

🎥 Видео

Опубликовано: 14.08.2024 10:43 , Обновлено: 14.08.2024

МЧС Беларуси в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовало полезное видео, что делать, если вы потерялись в лесу. Шуточный стиль понравился тысячам пользователей. Кто-то даже назвал ролик "шедевром".

Дело в том, что в TikTok сотрудники МЧС рассказывают о важном, используя популярные мемы. Это восхищает не только белорусов, но и жителей других стран.

“Дайте СММщику [человек, который занимается продвижением аккаунта] уже премию” — этот комментарий лайкнули более 3,5 тыс. человек.

“Боже, я ору?????? Платите ему двойную зарплату, чтобы другие не переманили к себе?Это шедевр?”, — написал другой пользователь.

“Запустите эту рекламу по телеку, этот шедевр должны увидеть все?”, — оценил третий.

“С каждым видео всё круче и круче. Сброшу детям. Думаю, такой инструктаж мимо не пройдёт. Спасибо!!! ??”, — написал отзыв четвертый.

Еще 1,6 тыс. пользователей оценили вопрос “А если это лес в Могилевской области?”. Казалось бы, при чем здесь это. Но дело в том, что в последнее время Могилевщина стала мемом в TikTok. Сначала в этой области якобы заметили кенгуру. Однако позже оказалось, что животное сняли годом ранее и совсем в другом месте. Позже стали появляться видео с тигром, крокодилом, верблюдом, стадом капибар и даже динозавром. Но это все просто мемы. Пользователи шутят, что Могилевская область “еще недостаточно изучена”.

Так что же делать, если вы потерялись в лесу? Сохраняйте инструкцию МЧС

По информации МЧС, первое, что вам нужно сделать - остановится и успокоится. Ведь паника “может только усугубить ситуацию”.

Далее, если ловит сеть, нужно позвонить спасателям по телефону 101 или 112. Тогда оставайтесь на месте и ждите, пока вас найдут.

Если возможности позвонить нет, полезно слушать звуки вокруг. Например, работа мотора, шум поезда, голоса людей, лай собак помогут выйти к людям. Важно издавать звуки - кричать, свистеть, стучать, чтобы привлечь к себе внимание.

Если рядом есть река, нужно двигаться в ту сторону, куда она течет. “Как правило, она приводит к населенным пунктам”, — отметили в МЧС.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям вместе с рэп-исполнителем RoMChe и гродненской певицей Nikа Fox выпустили клип под названием “МЧС”. Таким образом в ведомстве решили напомнить белорусам о важности и сложности профессии спасателя.

«Ой, мама, как горит!» — Сотрудники МЧС выпустили клип с белорусским рэпером