В природоохране назвали 2 способа, как белорусам избавиться от растительного мусора без штрафов. И это не костёр

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Опубликовано: 18.04.2024 13:56 , Обновлено: 18.04.2024

Экологи напомнили белорусам, что оставшийся после зимы растительный мусор можно сжигать только при соблюдении всех правил пожарной безопасности. А если сделать это неправильно, придётся раскошелиться: за подобные действия сотрудники правоохранительных органов могут выписать солидный штраф.

Старший инспектор центра безопасности Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич пояснила, что «с точки зрения норм пожарной безопасности», сжигать растительные остатки и листья на приусадебных участках можно — только посредством «контролируемого разведения костров».

«Здесь важно понимать, что речь идёт именно о контролируемом сжигании мусора, причём растительного. В другой ситуации предусмотрена административная ответственность», — подчеркнула представительница МЧС.

Так, согласно статье 16.40 КоАП РБ, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также остатков на полях белорусам может грозить штраф до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей).

Чтобы не рисковать, в Гомельской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды предложили два верных и легальных способа, как избавиться от сухой растительности:

“Во-первых, растения можно компостировать на своём участке. Во-вторых, — заключить договор о вывозе на специальные полигоны. Такие услуги, например, оказывает «Спецкоммунтранс».

Ранее Telegraf.news писал, что в МЧС Беларуси дали подробную инструкцию по сжиганию растительного мусора на участке. Вот эти простые правила:

Площадка для сжигания остатков растений должна быть выбрана так, чтобы исключить возможность возникновения пожара: следует отойти подальше от строений, кустов и деревьев, убедиться, что ветер не дует в сторону зданий или густой растительности. Лучше всего разжигать костёр в безветренную, прохладную и влажную погоду. В качестве базы для кострища следует выбрать металлическую бочку или ящик — он станет дополнительной защитой от превращения костра в пожар. Не использовать для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Вместо этого в МЧС рекомендовали взять сухие ветки, дрова или газету. Никогда не оставлять костёр без присмотра. Покидать место сжигания мусора можно, лишь убедившись в том, что огонь полностью потушен. Необходимо поставить рядом с костром ведро воды с лопатой или огнетушитель — для быстрой ликвидации возможного пожара.

В МЧС рассказали, когда белорусы могут сжигать листву на участке. А когда — штраф 1110 рублей?