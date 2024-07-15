500 бесед и штрафы. В одном из городов Беларуси запустили рейды по пляжам

Опубликовано: 15.07.2024 21:39 , Обновлено: 15.07.2024

В Управлении внутренних дел Гомельского облисполкома сообщили и проведении рейдовых мероприятий по разрешённым и запрещённым местам для купания в Центральном районе. В ведомстве подчеркнули, что наряду с сотрудниками ОСВОД и МЧС к административной ответственности за прошедшие выходные привлекли 12 человек.

Так, за распитие и нахождение в нетрезвом виде сотрудники правопорядка привлекли к административной ответственности 12 гомельчан, 4 из которых отправили на вытрезвление в специзолятор УВД Гомельского облисполкома. Ещё шесть человек стали обладателями “административок” за купание в запрещённых местах (ст. 24.42 КоАП РБ). Кроме того, в ведомстве добавили, что в ходе рейдовых мероприятий распространили более 150 профилактических листовок и провели около 500 бесед.

Помимо этого, стоит напомнить, что Госавтоинспекция продолжает рейды в разных частях Беларуси. Так, на Гомельщине ГАИ усилила контроль за местами массового отдыха, на Гродненщине уделила внимание маршруткам, а на Витебщине инспекторов отправили в поля.

Как [link href=“https://vk.com/wall-119857504_9463” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в УВД Гомельского облисполкома, водители часто подъезжают максимально близко к месту отдыха, не обращая внимание на запрещающие знаки. Кроме того, могут оставить свою машину на территории с зелеными насаждениями, а это нарушение правил остановки и стоянки транспорта.

Для выявления таких случаев и пресечения фактов нарушения правил дорожного движения (ПДД) инспекторы и организовали рейды. Так, в результате первых мероприятий «административку» получили четыре водителя.

В ГАИ Гомельщины напомнили:

при несоблюдении требований дорожных знаков водитель может получить штраф в размере от одной до пяти базовых величин (от 40 до 200 рублей),

за нарушение правил остановки и стоянки — штраф в размере одной базовой величины.

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