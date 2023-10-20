41 час в пути – Из Ялты в Минск к зиме решили запустить автобус

Опубликовано: 20.10.2023 09:49 , Обновлено: 20.10.2023

Назначенное Москвой руководство аннексированного Крыма объявило о запуске пассажирского автобусного сообщения между полуостровом и белорусской столицей. В первый рейс автобус из Ялты должен отправиться уже в пятницу, 20 октября, а в Минск его прибытие планируется через 41 час.

Как сообщили в официальном телеграм-канале российского правительства в Крыму, автобус будет курсировать по следующему маршруту: Ялта-Алушта-Симферополь-Феодосия- Керчь-Минск.

Выезд из Ялты запланирован на 16:30, а прибытие в Минск - на 10:05. Планируется, что этот рейсовый автобус будет ходить каждые четыре дня, однако, не уточняется, какая именно компания будет отвечать за перевозку пассажиров.

Также не уточняется, будет ли пролегать маршрут по Крымскому мосту, открытому на прошлой неделе после ремонта.

Напомним, за последний год Крымский мост, перекинувшийся через Керченский пролив, атаковали уже дважды — в октябре 2022 года и в июле 2023 года. В последний раз удар был нанесён морскими дронами, после чего по мосту запустили реверсивное движение, чтобы обеспечить проезд автомобилей, несмотря на повреждения одного из пролётов.

В России решили построить запасной мост рядом с повреждённым Крымским

Движение грузового транспорта, а также пассажирских рейсовых и экскурсионных автобусов на время ремонта организовали через альтернативный наземный автодорожный маршрут или Керченскую паромную переправу. О восстановлении движения грузовиков и автобусов по Крымскому мосту после ремонта пока не сообщали.