40 BYN за кг. В Беларуси стали продавать «золотой» редис

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Опубликовано: 28.04.2023 14:12 , Обновлено: 28.04.2023

В одном из белорусских магазинов заметили расфасованный редис, который можно назвать поистине «золотым». Ведь 125 грамм стоит почти 5 рублей, а килограмм — почти 40.

Об этом рассказал жителя Бреста, который и нашел в своем городе дорогой овощ, местному порталу «БрестСити».

На ценнике указано, что редис прибыл из Италии. Вероятно, поэтому у него такая высокая цена.

Фото: «БрестСити»

К слову, на сайте Е-доставки уже начали продавать редис, как утверждают, 2023 года. Его привезли из России. Со скидкой его продают за почти 4 рубля за кг (без скидки — почти по 5 BYN).

Также есть и белорусский редис 2022 года — по 13,80 BYN за килограмм. Указано, что это «фермерский продукт».

Ранее Телеграф писал, что в белорусских магазинах начали продавать «шоколадные» апельсины. При этом стоят они в 3 раза дороже обычных, так что их смело можно назвать еще и «золотыми». В чем же отличие между сортами, кроме цены, и стоит ли их покупать?

В Беларуси появились «шоколадные» апельсины по 12 BYN за кг. Чем отличаются от обычных?