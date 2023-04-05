В Беларуси появились «шоколадные» апельсины по 12 BYN за кг. Чем отличаются от обычных?

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Опубликовано: 05.04.2023 10:33 , Обновлено: 05.04.2023

В белорусских магазинах начали продавать «шоколадные» апельсины. При этом стоят они в 3 раза дороже обычных, так что их смело можно назвать еще и «золотыми». В чем же отличие между сортами, кроме цены, и стоит ли их покупать?

«Шоколадные» апельсины нашли корреспонденты Blizko.by в минском «Евроопте» на проспекте Дзержинского, 104Б. Это фрукты испанского сорта Navel. Их цена составляет 11,99 рублей за килограмм, тогда как обычные можно найти за 3,89 руб.

За один средний плод (196 гр.) получилось 2,35 рублей.

Фото: Blizko.by

Первое, чем отличается «шоколадный» апельсин от привычного нам, это коричневым цветом. Собственно, поэтому он и получил такое название. Но внутри фрукт самый простой — оранжевый, сочный. Плод шоколадом не пахнет.

Фото: Blizko.by

А какой на вкус «шоколадный» апельсин? Как рассказали журналисты Blizko.by, «похож на обычный, только у этого ярко выраженный вкус, и он достаточно сочный». Кто-то вообще не почувствовал отличий, а кто-то заметил «интересный и легкий карамельный привкус». Другим он «чем-то напомнил ананас».

Мы также посмотрели комментарии клиентов Е-доставки по поводу «шоколадного» апельсина. «Съел уже 4 штуки – очень сочные и не кислые, даже сладковатые и вкус интересный», «Ароматный, приятный», « Вкусняшка», — похвалили одни.

Но понравился фрукт все же не всем. «Кислятина», «Самые обычные апельсины, хотя и обычные апельсины бывают слаще», «Чистятся так себе», «Не сильно сладкие, не очень понравились» — отметили другие.

Таким образом, отзывы сильно отличаются. Покупать «шоколадный» апельсин или нет по цене 12 рублей за кг, в любом случае решать вам.

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Кстати, в «Евроопте» продают еще один дорогой сорт апельсина «Сангвинелли» — по 9 рублей за кг. Фрукт еще называют «кровавым» из-за насыщенного пурпурно-красного цвета. На сайте Е-доставкиуказано, что апельсин имеет сладкий, ягодный, вкус, «присутствует сортовая мускатная терпкость и малиновый аромат».