218 тыс. литовцев посетили Беларусь по «безвизу» — ГПК. А сколько назвали поляков?

Опубликовано: 21.11.2022 11:13 , Обновлено: 21.11.2022

В Госпогранкомитете Беларуси 21 ноября заявили, что Беларусь с начала действия безвизового режима посетили более 336 тысяч граждан Литвы, Польши и Латвии.

По данным ГПК, из них — 218 065 литовцев , 24 135 неграждан и 78 672 гражданина Латвии, а также 15 850 поляков.

Например, как утверждают пограничники, только на выходных приехало 5 115 человек — 417 неграждан и 1 631 гражданин Латвии, 2 720 граждан Литвы и 347 граждан Польши.

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Напомним, с 15 апреля по 31 декабря власти Беларуси ввели безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии). А для поляков «безвиз» ввели с 1 июля.

Гражданам этих стран разрешили посещать, перемещаться по всей территории страны без ограничений.

К слову, по данным Белстсата, в 2019-м допандемийном и досанкционном году Беларусь всего посетило 405,5 тысяч туристов и экскурсантов. Но тут специалисты имели в виду организованных туристов, едущих по путевкам. Из них литовцев и латышей было 7,8 тыс. В 2020 году из-за пандемии поток туристов сократился в 5 раз — до 81 тыс. А в 2021 году с туристической целью приехало всего 71,4 тыс. человек.

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Кстати, еще летом в пограничной службе Литвы рассказали, что в Беларусь въезжает немало литовцев. Однако утверждают, что белорусов в Литву едет намного больше.

Там сделали «осторожный вывод», что «Литва и Евросоюз для белорусов привлекательнее, чем Беларусь для литовцев».

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