Макдональдс решил внезапно уйти из Беларуси

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Опубликовано: 11.11.2022 11:25 , Обновлено: 11.11.2022

Рестораны МакДональдс сменят название в Беларуси, на их месте продолжат работу кафе "под российским брендом "Вкусно и точка".

Об этом говорится на [link href=“https://m.facebook.com/873798442636280/” rel=“noopener” target=“_blank”] странице [/link] Фейсбук сети Макдональдс в Беларуси.

“Рестораны быстрого обслуживания “Макдональдс” под управлением Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Вкусно и точка». Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости”, - сообщили там.

Таким образом, из белорусских кафе, вероятно, исчезнут бигмаки и другие фирменные блюда американской сети фастфуда. В российской же сети ещё с лета обещают некие аналоги, образно говоря о “любимом вкусе”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Москве в день России торжественно объявили о запуске сети кафе в помещениях ушедшего McDonald’s. Основатели российской сети фастфуда “Вкусно и точка” старательно попытались оставить как можно больше похожего на американские кафе.

Вот и на лого у кафе «Вкусно и точка» почему-то символ очень напоминающий букву М. Только с ним произошел казус. Сам логотип на символ Макдональса не похож, но очень сильно напоминает лого португальской компании Matosmix, которая занимается кормами для животных.

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