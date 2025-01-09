В Минтруда рассказали, будет ли 11 января в Беларуси сокращённым рабочим днём

Опубликовано: 09.01.2025 16:49 , Обновлено: 09.01.2025

Из-за переноса рабочего дня с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января, у белорусов возник вопрос, будет ли этот день сокращённым. В Министерстве труда и социальной защиты ответили, что суббота, 11 января, не предшествует непосредственно праздничному дню. Но рабочий день всё равно будет сокращён на один час.

Такое решение обусловлено тем, что 11 января белорусы фактически должны отработать за 6 января, [link href=“https://aif.by/dontknows/budet_li_11_yanvarya_sokrashchennyy_rabochiy_den” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание aif.by.

Оно, в свою очередь, согласно статье 116 Трудового кодекса Республики Беларусь, должно было быть сокращённым рабочим днём, как день, предшествующий государственному празднику или праздничному дню (в данном случае — Рождеству 7 января).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о графике переносов рабочих дней в 2025 году.

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