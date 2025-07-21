"Повезет лишь центру" - Синоптики назвали регионы Беларуси, где погода будет "оранжевой". Где ждать град?
Белгидромет сообщил, что 22 июля на половине территорий Беларуси ожидается погода, из-за которой там ввели оранжевый уровень опасности. Жителям этих регионов напророчили: грозы, порывы ветра, да ещё и +30°C. Специалисты назвали все это вместе "неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями".
Речь идёт о юго-западе Беларуси (Брестская, Гомельская и Гродненская области). Согласно прогнозу Белгидромета, там стоит ждать сильные ливни с грозами, ветер до 76 км/час (15-20 м/с). А жителям Гомельской области стоит также подготовиться к жаре до +30°C.
В метео-ТГ-канале “Метеовайб” уточнили, что все это произойдет из-за южного циклона, который сместится и будет влиять лишь на север Беларуси. А значит там стоит ждать кратковременные дожди. По югу же будет значительное потепление.
“Повезет лишь центру, где завтра преимущественно без осадков”, - поделились прогнозном негосударственные синоптики. По данным ТГ-канала, на юге и западе Беларуси пройдут “кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град”.
Температура 22 июля, может быть такой:
- Ночью местами туман, +13..+18°С. Днём +24..+30°С, лишь по северу Витебской области +22..+23°С.
- В Минске же ночью +14..+16°С, возможен туман. Днём +26..+28°С, преимущественно без осадков.