"Повезет лишь центру" - Синоптики назвали регионы Беларуси, где погода будет "оранжевой". Где ждать град?

Опубликовано: 21.07.2025 13:10 , Обновлено: 21.07.2025

Белгидромет сообщил, что 22 июля на половине территорий Беларуси ожидается погода, из-за которой там ввели оранжевый уровень опасности. Жителям этих регионов напророчили: грозы, порывы ветра, да ещё и +30°C. Специалисты назвали все это вместе "неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями".

Речь идёт о юго-западе Беларуси (Брестская, Гомельская и Гродненская области). Согласно прогнозу Белгидромета, там стоит ждать сильные ливни с грозами, ветер до 76 км/час (15-20 м/с). А жителям Гомельской области стоит также подготовиться к жаре до +30°C.

В метео-ТГ-канале “Метеовайб” уточнили, что все это произойдет из-за южного циклона, который сместится и будет влиять лишь на север Беларуси. А значит там стоит ждать кратковременные дожди. По югу же будет значительное потепление.

“Повезет лишь центру, где завтра преимущественно без осадков”, - поделились прогнозном негосударственные синоптики. По данным ТГ-канала, на юге и западе Беларуси пройдут “кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град”.

Температура 22 июля, может быть такой: