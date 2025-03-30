Год постройки - не показатель? В ЖКХ Минска назвали критерии, по которым отправляют дома на капремонт

Опубликовано: 30.03.2025 12:24 , Обновлено: 30.03.2025

Год постройки не является основным критерием, по которому специалисты отбирают дома и включают их в список на проведения капитального ремонта. Об этом заявила генеральный директор Минского городское жилищного хозяйства Марина Толстик и назвала более значимые показатели, на которые в этом вопросе ориентируются специалисты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

По словам Толстик, хотя год постройки и является важным показателем, но стоит в перечне критериев далеко не на первом месте. Основным критерием специалист назвала техническое состояние жилищного фонда - то есть самого дома и инженерных систем, которые в этом доме находятся.

Именно этот показатель, как пояснила гендиректор Минского ЖКХ, и оценивают сотрудники жилищно-эксплуатационных служб в ходе регулярных осмотров жилфонда, которые проводят каждую осень и весну.

“После обследования соответствующие замечания и предложения вносятся в акты, а далее идёт процесс формирования ежегодных текущих графиков и перспективной программы капитального ремонта”, - рассказала Толстик в эфире “Радио-Минск”.

По информации ГО “Минское городское жилищное хозяйство”, в 2025 году в белорусской столице планируется отремонтировать 186 жилых домов общей площадью более миллиона квадратных метров. Это составляет 3% от общей эксплуатируемой площади жилфонда. Показатели капремонта утверждены в отдельной госпрограмме, которая носит название “Комфортное жильё и благоприятная среда”, пояснила Толстик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях министр ЖКХ Геннадий Трубило объяснил, какие жилые дома планируется пустить под снос в рамках программы реновации, описанной в утверждённой недавно концепции государственной жилищной политики Беларуси. Глава ведомства назвал категорию жилья, капитальный ремонт которого он считает “нецелесообразным”.

«Целесообразность ремонта отсутствует напрочь» — Министр ЖКХ рассказал, какие дома планируют сносить в Беларуси