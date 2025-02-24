"Живите, кто хотите" - Белорусы пожаловались, что никто не хочет забирать их дома в деревне даром

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Опубликовано: 24.02.2025 10:54 , Обновлено: 24.02.2025

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как утверждает, "ничей дом", так как, с ее же слов, "хозяин устал продавать" эту недвижимость. Комментаторы, конечно, заинтересовались предложением, кто-то тоже рассказал про свой бесхозный дом.

“Дом ничей! Живите, кто хотите”, - сказано на растяжке на доме. В комментариях автор ролика [link href=“https://www.tiktok.com/@tann_chick/photo/7473956979950619909?_d=secCgYIASAHKAESPgo8KGaKYFKAIbi3f3%2Bii9qJ1gdI8Ev1CJPtOn9EWxUL%2B888iX1QDSOgPFvfGE%2BHe2RBIXppPR6i1hWKEeC5GgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=12702bd5ce16de36f1ddea82be86481136cb2392c4cf5b74ff81bf5956b830c6&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=1&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAgdyAlVJbxFKJyY_VSD98pwxkOjC2TqBGmnicSlO2UX7oTscbzQkfO9j9hdt2u4ZI&share_app_id=1233&share_item_id=7473956979950619909&share_link_id=3f9bac5b-56cf-411a-a733-3f2c3de69e9c&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1740375695&u_code=e8ejk6kca3k18f&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=0&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7245989065748087814&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=copy” target=“_blank” rel=“noopener”] сказала [/link], что он находится недалеко от Столбцов Минской области.

“У нас дом от бабушки имеется бесхозный. Никому не нужен. Отдали бы хорошим людям за вкусняшки. Единственный минус - нет на него документов, нужно делать, и в деревне в нескольких домах только люди живут!” - утверждает одна комментаторша.

Она рассказала, что рядом с этим бесхозным домом течет река Лань. “И лес, и асфальт по всей деревне, автолавка приезжает, и в 4 км райцентр! Но нет желающих, вот и стоит, пропадает хороший домик”, - пожаловалась пользовательница TikTok.

Еще один юзер рассказал о бесхозном доме бабушки в Несвижском районе: “Стоит бесхозный и никому не нужный, а дедушкин дом закопали под землю и посадили сверху кукурузу, деревня вымирает”.

“Да, заселишься, порядок наведешь, и хозяин объявится. Вот и живи”, - написала другая комментаторша.

“Сыр бесплатным не бывает”, - отметила пользовательница TikTok.

На вопрос комментаторши “Это шутка или всерьез?” автор видео ответила, что “в каждой шутке есть доля правды”. И, судя по другим комментариям опубликовавшей ролик, цена у этого дома все же есть, то есть он не бесплатный.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали “очень дешевую” дачу рядом с Минском. Ее выставили на продажу за $40 тыс. Комментаторы не поняли, за что автор объявления потребовал такие деньги, и предложили свои цены.

«За что??» — Минчанам предложили «очень дешевую» дачу за $40 тыс. В TikTok назвали другие цены