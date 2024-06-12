Застройщик показал, как выглядят квартиры в самом дорогом квартале Минска, где за 1 кв.м. берут 3600 долларов

📷 Фото

Опубликовано: 12.06.2024 15:46 , Обновлено: 12.06.2024

В районе площади Победы в Минске продолжается строительство квартала DEPO. Застройщик решил приоткрыть завесу тайны и показать готовые квартиры с отделкой. К слову, сейчас их можно купить с выгодой до 30 тысяч долларов в честь юбилея компании-застройщика. А вот цены за квадрат без ремонта в самом дорогом и элитном районе столицы начинаются от 3600 долларов. Квартиры в двух новостройках уже раскупили.

Апартаменты оформлены с использованием итальянского керамогранита, везде установлена немецкая сантехника. Кухня оборудована техникой европейских брендов. Свет, мебель и двери исполнены в премиальном качестве европейскими и белорусскими фабриками, передал Интернет-порта о недвижимости Realt. Готовых квартир пока три: на первом, втором и третьем этажах. Площадь тоже впечатляет — в районе 120 метров.

“Всего в жилом комплексе возведут 544 квартиры с большим выбором планировок: от уютных небольших квартир с одной спальней — до роскошных пентхаусов. Во всех домах предусмотрены окна «в пол». Высота потолков будет не ниже 3 метров”, — отметили в компании по продаже недвижимости.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал указ №207, который направлен на то, чтобы ускорить строительство жилых домов в столичном комплексе “Грушевский посад”. Сейчас завершением работ в долгострое занимается УКС “Запад”.

Лукашенко подписал новый указ о долгострое на Грушевке