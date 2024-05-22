Лукашенко подписал новый указ о долгострое на Грушевке

Опубликовано: 22.05.2024 19:36 , Обновлено: 22.05.2024

В среду, 22 мая, Александр Лукашенко подписал указ №207, который направлен на то, чтобы ускорить строительство жилых домов в столичном комплексе "Грушевский посад". Сейчас завершением работ в долгострое занимается УКС "Запад", сообщили в пресс-службе.

В документе указан ряд изменений по жилому комплексу в микрорайоне “Грушевка”, который расположен в столице на пересечении улицы Щорса и проспекта Дзержинского. Для обеспечения равных возможностей всех участников строительства дольщикам, у которых были заключены договоры с ООО “Жилстройкомплект”, предоставлены права, как и у держателей жилищных облигаций, рассказали в пресс-службе президента.

Ранее Telegraf.news писал, что первоначально жилой комплекс «Грушевский посад», расположенный рядом с метро «Грушевка», строил «Жилстройкомплект». В состав комплекса должны были войти четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Первые два дома были сданы еще в 2014−15-м годах, оставшаяся стройка остановилась в 2020-м. Дом №3 был возведён частично (готовность первых подъездов составляла − 93%), дом № 4 − даже не начат. Сам же застройщик, против которого возбудили уголовное дело, переехал в Польшу.

Общее количество обманутых дольщиков составило около 450 семей. Держатели жилищных облигаций «Жилстройкомплект» обращались к городским властям, записывали обращение к президенту. В сентябре 2021 года появился Указ № 347 «О завершении строительства жилых домов», относящийся к «Грушевскому посаду». Проектировщиком назначили «Белгоспроект», генподрядной организацией стал «Стройтрест № 4», заказчиком − УКС «Запад». Работы на стройке возобновились в мае 2022 года.

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