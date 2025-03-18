В новом минском СИЗО открыли кафе и магазин. Что можно купить?

Опубликовано: 18.03.2025 14:34 , Обновлено: 25.04.2025

На территории следственного изолятора № 1 в Минске открылись магазин и кафе, сообщил тг-канал ведомственной газеты МВД «На страже». Пообедать можно?

Издание сообщило, что магазин открыли по указанию начальника Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Олега Маткина. Там предложили «широкий ассортимент товаров» — около 400 наименований.

Отметим, что в магазине можно приобрести продукты питания, канцелярские товары, средства гигиены и другие товары, которые разрешено передавать лицам, содержащимся в СИЗО. Ассортимент планируют менять и пополнять «с учётом пожеланий посетителей».

А в спортивно-культурном центре СИЗО № 1 открылось кафе, предназначенное пока что для сотрудников и работников учреждения. Но источник заверил, что комплексные обеды «в дальнейшем» будут доступны и для всех желающих.

Напомним, ранее СИЗО №1 располагалось в центре столицы на улице Володарского и в том числе занимало помещения Пищаловского замка. Общедоступных магазина и кафе там не было. В апреле 2024 года изолятор «передислоцировался» в Минский район, район деревни Пашковичи (промзона Колядичи).

[info_b]Стоит отметить, что магазины при исправительных учреждениях и следственных изоляторах в Беларуси — это обычная практика. Некоторые из них даже запускали интернет-магазины. Однако о кафе, доступном для всех желающих, прежде не сообщалось.[/info_b]

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