Выплатить кредит — ещё не всё. Чиновники разъяснили, как белорусам стать полноценными владельцами квартир

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Опубликовано: 26.03.2026 11:06 , Обновлено: 26.03.2026

В Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру заявили, что расплатиться полностью по льготному кредиту за жильё — это не последний шаг в обретении прав на недвижимость. Ещё нужно пройти определённую процедуру.

«Самое время привести документы в порядок – снять обременение и получить новое свидетельство о государственной регистрации», – пояснили чиновники.

Итак, сразу после внесения последнего платежа по кредиту нужно сделать две важные вещи:

Получите справку в банке о полном погашении кредита.

Обратитесь с паспортом и этой справкой в агентство по регистрации.

«Обратиться может как сам собственник, так и его законный представитель по нотариальной доверенности», – уточнили в агентстве.

При этом счастливые и расплатившиеся с долгами владельцы квартир получат дополнительное новое свидетельство, «которое не отменяет предыдущее, а дополняет его». А все выданные свидетельства должны сохраняться, чтобы сформировать полную историю недвижимости.

Ранее мы писали, что при совершении сделок по покупке жилья покупатели часто сталкиваются с тем, что продавцы указывают как бы завышенную площадь квартир и домов. Причём юридически они закон не нарушают.

Все дело в том, что продавцы просто используют общую площадь по СНБ (строительным нормам Беларуси) (с лоджиями и балконами). Так они хотят занизить стоимость квадрата.

В Госкомимущества объяснили, почему продавцы завышают площадь квартир и как не попасться