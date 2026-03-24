В Госкомимущества объяснили, почему продавцы завышают площадь квартир и как не попасться

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Опубликовано: 24.03.2026 09:54 , Обновлено: 24.03.2026

При совершении сделок по покупке жилья покупатели часто сталкиваются с тем, что продавцы указывают как бы завышенную площадь квартир и домов. Причем юридически они закон не нарушают.

Все дело в том, что продавцы просто используют общую площадь по СНБ (строительным нормам Беларуси) (с лоджиями и балконами). Так они хотят занизить стоимость квадрата.

Однако в Госкомимущества (Государственном комитете по имуществу) посоветовали при переговорах ориентироваться на фактическую площадь — это та, что без дополнительных метров, редко используемых постоянно.

Также стоит помнить, что при расчете стоимости квадрата квартиры есть понижающие коэффициенты:

остекленные лоджии, балконы, холодные кладовые — 0,7

неостекленные лоджии и погреба — 0,5

неостекленные балконы, террасы — 0,3

веранды — 1,0.

«Продавцы часто указывают бóльшую площадь (по СНБ), чтобы цена за “квадрат” казалась ниже. Но в техпаспорте отражается реальная жилая площадь», — напомнили в комитете.

И привели пример, как квадрат жилья магическим способом дорожает сразу на 120 долларов:

Квартира стоит $90 000

— по жилой площади (49,5 м²) — $1 818/м²

— по СНБ (53,0 м²) — $1 698/м²

Разница — $120 за метр!