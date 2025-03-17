"Вы серьезно?" - В Минске показали однушку за $91,9 тыс. В TikTok предложили другие цены

🎥 Видео

Опубликовано: 17.03.2025 17:24 , Обновлено: 17.03.2025

Минчанка опубликовала в TikTok ролик, в котором предложила купить однушку в столице недалеко от станции метро "Грушевка" за $91,9 тыс. Это квартира на 46,1 квадратного метра в новостройке. Комментаторов удивил такой ценник, они стали предлагать другие.

Дом, где продают квартиру, расположен на проспекте Дзержинского, 21. Однушка находится на 5-м этаже в 17-этажке. Санузел совмещенный, там поставили унитаз, раковину, умывальник, жилая комната и кухня (11,6 “квадрата”) без мебели. Есть лоджия.

“Выполнен качественный ремонт с использованием премиальных материалов”, - утверждает автор ролика.

“Вы серьезно?” - не поверил стоимости квартиры один комментатор.

“За эти деньги [можно купить] дом площадью в два раза больше и под ключ с отделкой”, - считает другой.

“Готова купить за $70 тыс.”, - предложила пользовательница TikTok.

“Уже бы до сотки подняли бы”, - написал еще один юзер. Другой комментатор утверждал, что “тут 92 “квадрата” стоили $84 тыс. на этапе стройки”.

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Впрочем, еще один пользователь TikTok посчитал цену в $91,9 тыс. за такую однушку нормальной: “Нормас, берите, у кого деньги есть”.

Кто-то же решил поспорить с автором видео о “качественном ремонте”: “Дешевый ламинат, дешевая сантехника, самые дешевые двери, мебель, кухня и техника еще на $10 тыс. минимум. Хочу лично посмотреть в глаза тому, кто купит эту квартиру за такие деньги”. Автор ролика на момент написания этой новости не ответила комментатору.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска, раньше жившая в Великобритании и вернувшаяся на родину, рассказала о своем опыте строительства дома в Республике, подробно остановившись на ценах, материалах и этапах работ. Видео вызвало живой интерес у подписчиков, многие из которых отметили, что постройка дома даже может оказаться выгоднее покупки квартиры.

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