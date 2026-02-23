Вся земля Беларуси стоит $216 млрд. В Госкомимуществе рассказали, насколько дорожает каждый год

Опубликовано: 23.02.2026 17:50 , Обновлено: 23.02.2026

Согласно оценке Национального статистического комитета Беларуси, стоимость всех земель в стране составляет 615,4 млрд рублей (примерно 216 млрд долларов). При этом территория страны формирует 37,2% от всего национального богатства.

Тем временем в Государственном комитете по имуществу сообщили, что стоимость земли в стране каждый год вырастает примерно на 10%. Это выше, чем инфляция в стране в последние годы. А значит, покупка земельных участков могла бы стать инструментом инвестиций или сохранения сбережений.

При этом стоит помнить, что городские земли занимают лишь 1,6% от всей территории страны, но обеспечивают треть общей стоимости земельного фонда.

Почему растет стоимость земли:

благодаря изменениям на рынке недвижимости;

регулярной актуализации кадастровой стоимости;

расширению городских территорий;

росту эффективности использования сельхозземель (сельскохозяйственных земель).

Ранее Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) обнародовал результаты масштабной кадастровой переоценки земель. В организации поделились информацией о самых дорогих землях в деревнях, дачных кооперативах и городах. А вообще все новые данные, как заверили в ведомстве, станут основой расчета земельного налога с 2026 года.

Комитет Госкомимущества назвал самые дорогие деревни и дачные товарищества в Беларуси