Комитет Госкомимущества назвал самые дорогие деревни и дачные товарищества в Беларуси

Опубликовано: 23.12.2025 18:06 , Обновлено: 23.12.2025

Государственный комитет по имуществу Беларуси (Госкомимущество) обнародовал результаты масштабной кадастровой переоценки земель. В организации поделились информацией о самых дорогих землях в деревнях, дачных кооперативах и городах. А вообще все новые данные, как заверили в ведомстве, станут основой расчёта земельного налога с 2026 года.

Согласно переоценке, Минск сохранил статус самого дорогого города с кадастровой стоимостью земли в жилой зоне 230,3 белорусских рубля (BYN) за квадратный метр, что на 40,6% выше уровня 2020 года.

При этом самой дорогой оценочной зоной в столице стал район улицы Тихой и проспекта Победителей, где стандартный участок в 10 соток оценивается в 683 тысячи BYN.

В то же время, в ТОП-10 городов и посёлков городского типа с самой высокой стоимостью земли вошли Заславль, Фаниполь, Брест, Солигорск и Гродно.

Что касается деревень, то и здесь с большим отрывом лидирует Минский район со средней стоимостью 53,2 BYN/кв.м. «Это в 3,4 раза выше, чем у следующего за ним Смолевичского района», – говорится в сообщении Госкомимущества.

[inf]Абсолютным же лидером стала Боровая с ценой 137,3 BYN/кв.м.[/inf]

Что касается дач, то восемь из десяти самых дорогих товариществ расположены снова в Минской области. Первое место занял дачный кооператив «Криничный» в агрогородке Ждановичи, где цена квадратного метра достигла 131,9 BYN. А вообще, для сравнения, стоимость земли в товариществах Минского района более чем в полтора раза выше, чем в, например, в Брестском.

Напомним, что кадастровая стоимость (определенная и утвержденная государством) служит основой для расчёта земельного налога, арендной платы за государственные участки и других платежей. Ознакомиться с детальными данными для любой местности можно на официальном портале Госкомимущества.