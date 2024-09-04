"Всё делали по видео на YouTube". Белорусы построили дом из морского контейнера. За сколько?

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Опубликовано: 04.09.2024 11:07 , Обновлено: 04.09.2024

Под Минском не так давно появился необычный дом. Его владельцы — Александр и Анастасия — построили жильё из 40-футового морского контейнера, в которых обычно перевозят крупногабаритные грузы. По их словам, такая практика распространена в США, но не в Беларуси, поэтому всё пришлось делать своими руками по видео на YouTube.

По словам белорусов, найти хороший и не ржавый контейнер было тяжело, однако они справились: за основание будущего дома пришлось заплатить 5 тысяч долларов. Александр утверждает, что это та же каркасная технология, только строения получают сверхпрочный железный каркас морского контейнера. Он сварен из стальных балок и обшит таким же гофрированным профилем толщиной 3 мм.

“Готового проекта планировки, который можно было бы где-то взять и адаптировать, мы не нашли. Весь проект, планировка — это всё мы сами придумали и рисовали. Всё рисовали сами, боролись за каждый сантиметр. В итоге мы имеем 27 квадратов полезной площади. Мы выжали из этого пространства максимум”, — отметил владелец необычного дома под Минском.

Внутри расположилась компактная кухня, санузел, гостиная и спальня. Все помещения выстроены в одну линию, а из центральных коммуникаций — только электричество. Тепло в доме обеспечивают полы с электроподогревом и два электроконвектора, вода поступает из скважины. Канализация местная, состоит из двух переливных бетонных колодцев, рассказали Интернет-порталу Realt владельцы.

Интересно, что всё это белорусы решили продать, поскольку “изменились обстоятельства”. Цена вопроса — 48500 долларов.

Ранее Telegraf.news писал, что группа компаний «Полесьежилстрой» запустила продажи современных домов в частном элитном квартале на окраине города. Участки находятся на пересечении улиц Грандичской и Капличной, а их территория закрыта. Уникальность квадрохаусов состоит в том, что они представляют собой один дом на четыре семьи: у каждого отдельный вход, парковка и личный участок на 3-4 сотки.

В Гродно стартовали продажи квадрохаусов по цене «дешевле коттеджа». Что это такое и сколько стоит метр?