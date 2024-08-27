В Гродно стартовали продажи квадрохаусов по цене "дешевле коттеджа". Что это такое и сколько стоит метр?

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Опубликовано: 27.08.2024 18:14 , Обновлено: 27.08.2024

Группа компаний «Полесьежилстрой» запустила продажи современных домов в частном элитном квартале на окраине города. Участки находятся на пересечении улиц Грандичской и Капличной, а их территория закрыта. Уникальность квадрохаусов состоит в том, что они представляют собой один дом на четыре семьи: у каждого отдельный вход, парковка и личный участок на 3-4 сотки.

По словам застройщика, новый квартал “Гранд” на северо-западе Гродно оборудован шлагбаумом и системой видеонаблюдения: просто так на территорию попасть нельзя. В нескольких шагах находится остановка общественного транспорта, есть торговый центр. Каждый из квадрохаусов представляет собой блокированный дом на четыре квартиры (отсюда и название: квадро от лат. quadri — четыре).

Фото: «Полесьежилстрой»

Фото: «Полесьежилстрой»

Внутри находятся двухэтажные квартиры площадью 92,11 и 95,36 кв. м., у каждой из которых есть «близнец» с зеркальной планировкой и двумя общими стенами. На первом этаже расположен тамбур, топочная и санузел, однако большую часть занимает гостиная и кухня с панорамными окнами. На втором этаже, по словам застройщика, — свободное пространство на три спальни, гардеробная и ванная. Потолки — около 2,7 метра.

“Квадрохаусы – это новый для Гродно формат, который совмещает в себе преимущества загородной жизни с городским удобством. Он задуман для тех, кто не хочет искать компромиссы, а мечтает пользоваться как всей инфраструктурой, так и комфортом частного дома с личным участком. Кроме того, это дешевле покупки коттеджа и позволяет избежать забот по обслуживанию территории”, — отметили в в группе компаний «Полесьежилстрой».

Фото: «Полесьежилстрой»

Фото: «Полесьежилстрой»

[info_b]Застройщик уже запустил продажи во всех домах. Стоимость «квадрата» – 2956,3 рубля. Кроме того, доступны рассрочка и партнёрские кредиты по сниженным ставкам.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске выставили на продажу красивую, но необычную однокомнатную квартиру. На площади 31 кв. м. то ли дизайнер, то ли владельцы решили заменить кухню на… ванную. А обеденную зону с плитой и духовкой, наоборот, разместили в бывшем туалете. Кроме того, в квартире абсолютно нет дверей — их почему-то заменили шторами. Находится такая однушка на улице Красной, что в 5 минутах от станции метро “Площадь Якуба Коласа”.

Без дверей, зато с ванной на кухне. За сколько в Минске выставили на продажу необычную квартиру-однушку?