Вправе ли собственник продать квартиру, на которую написал завещание? Адвокат ответила белорусам

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Опубликовано: 06.02.2025 17:41 , Обновлено: 06.02.2025

Нотариус Минской областной нотариальной конторы Ева Бочарова объяснила, вправе ли собственник продать квартиру, на которую составил ранее завещание. В Telegram-канале "Нотариат Беларуси" рассказали, должен ли владелец недвижимости расторгнуть завещание, если решил продать жилье.

“Собственник вправе при жизни распоряжаться завещанным имуществом по своему усмотрению, ведь завещание - это распоряжение имуществом на случай смерти собственника, и оно не является препятствием для распоряжения завещанным имуществом при жизни завещателя”, - пояснила нотариус Бочарова.

То есть при жизни собственник квартиры может ее продать, даже если написал на нее завещание. И, как [link href=“https://t.me/belnotaryby/10302” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в Telegram-канале “Нотариат Беларуси”, расторгать документ в таком случае не надо, так как завещание на квартиру, проданную при жизни владельца недвижимости, не будет действовать на день его смерти.

В источнике напомнили, что собственник жилья имеет право:

отчуждать свое имущество в собственность другим людям,

передавать им, оставаясь при этом собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом,

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в начале декабря 2024 года подписал закон “Об изменении законов по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним”. Согласно документу, теперь физлица и ИП могут оформить недвижимость в любом агентстве по госрегистрации независимо от того, где находится имущество.

Лукашенко изменил закон о регистрации недвижимости. Что важно знать белорусам?