Вплоть до ареста. Адвокат объяснила, когда белорусов могут наказать за «незаконное вторжение» в собственную квартиру

Опубликовано: 26.08.2024 17:29 , Обновлено: 26.08.2024

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Надежда Ковалёва рассказала о ситуации, когда собственника жилья могут наказать за "незаконное вторжение" в свою же квартиру. По словам юриста, за подобное владельцу грозит штраф или лишение свободы до 6 месяцев. Что же это за ситуация такая?

Речь идёт об аренде жилья. Нередки истории, когда арендодатель в любое время дня и ночи может открыть двери своим ключом и зайти “проверить порядок”. Надежда Ковалёва пояснила, что при сдаче квартиры права собственника ограничиваются. Согласно, п. 1 ст. 55 Жилищного кодекса, владелец может потребовать от нанимателя предоставить доступ в жилое помещение лишь для конкретных целей:

сделать ремонт;

снять показания счётчиков;

проверить санитарное состояния жилья и т.д.

Однако даже в этих случаях владелец квартиры обязан согласовать время посещения с тем, кому он сдаёт жильё. Кроме того, выполнять всё вышеперечисленное он также должен в присутствии нанимателя, уточнила адвокат.

С её слов, известны случаи, когда квартиросъёмщики привлекали хозяев к уголовной ответственности за такого рода несогласованные визиты. А всё потому, что, согласно ч. 1 ст. 202 УК РБ, за незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих предусмотрено наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

“Предварительно направляйте нанимателям SMS о дате и времени планируемого визита, а при отказе нанимателя в доступе в жилое помещение осуществляйте проверку своего имущества при ведущейся видеозаписи и в присутствии нанимателя и сотрудников правоохранительных органов”, — посоветовала Надежда Ковалёва.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский риелтор Анатолий Крынский назвал три жилых дома в Минске, где не стоит покупать квартиры. Специалист объяснил, почему вложения в покупку жилья в этих домах — “впустую выброшенные деньги”.

Риелтор назвал три дома в Минске, где ни в коем случае нельзя покупать квартиры. Почему?