Власти Минска предложили уплотнить квартал на 1500 человек в центре. Какие дома под снос и что взамен

Опубликовано: 27.01.2026 08:01 , Обновлено: 27.01.2026

Власти Минска вынесли на общественное обсуждение новый проект масштабных градостроительных изменений, которые планируется провести в одном из центральных жилых кварталов города. Сейчас в границах проекта проживает не более 1500 человек, но уже к 2035 году, когда проект планируют завершить, число жителей так называемого "золотого полуострова" должно вырасти более чем вдвое - до 3800 тысячи человек. Посмотрели, что именно хотят пустить под снос ради новых многоэтажек и какие социально-значимые объекты обещают построить.

Речь о застройке территории в границах улиц Ульяновская – Первомайская – Пулихова – Смоленская – Ленина общей площадью порядка 78 гектаров. Это спокойный район, примыкающий к набережной Свислочи, где редкие современные многоэтажки соседствуют со старой двухэтажной застройкой и даже редкими, чудом сохранившимися до наших дней частными домами. Квартал фактически окружён зелёной зоной - он включает в себя бульвар по улице Пулихова и парк имени 40-летия Великого Октября, где располагается территория бывшего капища, внесённого в список историко-культурных ценностей Беларуси.

Однако в скором времени этот жилой квартал ждут масштабные преобразования. По крайней мере, на это рассчитывают городские власти, которые в очередной раз вынесли на общественное обсуждение проект застройки этого района. Впрочем, как отметил портал Realt.by, это уже не первый вариант - предложения пустить часть домов и зданий квартала под снос звучат здесь с 2017 года.

В обновлённом проекте администрации Ленинского района Минска предлагается снести:

два двухэтажных дома по Красноармейской, 20 и 22,

6 частных домов по улице Смоленской,

здания завода имени Кирова, включая складские помещения и мастерские, которые в своё время через аукцион выкупали разные частные компании.

На месте снесённых зданий предлагается разместить социальные или торгово-бытовые объекты:

детский сад на 230 мест,

торгово-бытовые центры,

спортивно-оздоровительный центр.

В проекте также значится новая улица протяженностью в километр и новый мост через реку Свислочь, которые должны соединить улицу Красноармейскую с улицей Ленина.

Не обойдётся и новых жилых домов. Их градостроители предложили возвести на месте нынешних заводских корпусов - в формате многофункциональных комплексов высокоплотной застройки - с паркингами, офисными и торговыми помещениями на первых этажах зданий. Согласно проектной документации, доля жилых квартир в составе таких многофункциональных комплексов не должна превышать 50% общей площади.

Если проект будет реализован в таком виде, на этом “золотом полуострове” смогут проживать уже не 1,5 тыс. человек, а 3,8 тыс. жителей: общее количество квартир по плану к 2035 году должно быть увеличено с 683 до 1693.

[inf]Общественное обсуждение проекта проводится районной администрацией с 29 января по 12 февраля . С подробным планом и предложениями властей можно ознакомиться по ссылке. Там же есть данные о том, куда и как можно направить свои предложения и замечания по предложенному властями плану.[/inf]

Кстати, на днях председатель комитета архитектуры и градостроительства Минского городского исполнительного комитета Виктор Гутько заявил о том, что жилищный фонд белорусской столицы в настоящее время находится “в очень хорошем состоянии”. Какова же судьба так называемых хрущёвок, которые депутаты ещё недавно называли «наследием советского прошлого», которые “исчерпали себя” как морально, так и физически?

В Минске объявили об «очень хорошем состоянии» жилых домов. Сносить хрущевки не будут?