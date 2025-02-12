Власти Бреста пообещали дать арендное жильё коммунальщикам и журналистам. Кому ещё?

Опубликовано: 12.02.2025 19:21 , Обновлено: 12.02.2025

Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский пообещал предоставить арендное жильё работникам четырёх наиболее востребованных для региона профессий. Кроме того, он рассказал, как на сегодня обстоят дела с такими квартирами для учителей, военных, правоохранителей и сотрудников социальной сферы.

Напомним, в январе Александр Лукашенко подписал указ “Об особенностях предоставления и использования арендного жилья”, который предусматривает новый подход к этому вопросу. Так, гор- и райисполкомы могут на основании ходатайств работодателей предоставлять арендное жильё тем специалистам, в которых особенно нуждается тот или иной регион.

В Брестском горисполкоме заявили, что “практически очертили для себя круг профессий”, которые наиболее востребованы для области. По словам Сергея Лободинского, на повестку дня вышли работники местного аэропорта, журналисты, тренеры и те, кто работает в сфере ЖКХ. Он добавил, что на текущий момент власти формируют квоту, которую будут дополнительно спрашивать для них по решению Брестского горисполкома.

Говоря о жилье для учителей, Лободинский заявил, что к концу 2025 года власти приступят к строительству 120-квартирного дома, который будет находиться на площадке за Брестским государственным техническим университетом, передало информагентство БелТА.

“Также при поддержке облисполкома реконструируют здание бывшего общежития на улице Героев обороны Брестской крепости под арендный жилой дом. Предусматривается, что там предоставят квартиры правоохранителям, военнослужащим, работникам социальной сферы”, — пообещал глава горисполкома.

К слову, ранее в Администрации президента выразили надежду на то, что новый указ позволит повысить доступность жилья для белорусов и укрепить «социальную защищённость» специалистов — особенно тех, кого направили в работать в регионы по распределению. Кроме того, для них пообещали ввести понижающий коэффициент: ожидается, что он поможет снизить стоимость арендного жилья.

Ранее Telegraf.news писал, что в декабре прошлого года министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович пообещал: к концу 2025 года власти определят, кто из белорусов получит право на выкуп арендного жилья. По его словам, в первую очередь это затронет «востребованных специалистов» на селе и в деревнях, поскольку временным жильём там «кадры не закрепить».

Пархамович назвал сроки решения вопроса выкупа арендного жилья белорусами. Кому приготовиться?