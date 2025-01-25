Включается ли площадь внутренних стен в стоимость квартиры в Беларуси? Эксперты рассказали, что "застройщику выгоднее"

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Опубликовано: 25.01.2025 10:57 , Обновлено: 25.01.2025

Покупая квартиру в новостройке, важно понимать, как застройщик рассчитывает площадь. Учитывается ли площадь стен, особенно если квартира сдаётся со свободной планировкой? На этот вопрос ответили эксперты.

Как пояснил изданию aif.by эксперт по приёмке квартир Александр Скок, если квартира сдаётся без стен, то, согласно методике расчёта, стены, дверные проёмы и малые ниши в площадь не включаются.

Однако, как отметил инженер-строитель Сергей Иванов, возведение стен в квартире площадью 100 кв. м может «съесть» от 3 до 6 кв. м. Таким образом, покупатель действительно рискует потерять несколько «квадратов» после возведения перегородок.

Многие застройщики предпочитают сдавать квартиры без стен, так как это позволяет им продать, в том числе, и ту площадь, на которой впоследствии будут возведены стены. «Для застройщика это выгоднее, чем самому возвести перегородку и не получить денег за этот кв. м площади», — заявил Александр Скок.

Кстати, по словам Сергея Иванова, возведение стены длиной 6 м и высотой 2,5 м обойдётся примерно от 500 руб.

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