В Гродно выставили на продажу 100-летнюю квартиру с винным погребом. За что попросили 266 тысяч долларов?

📷 Фото

Опубликовано: 01.08.2024 13:07 , Обновлено: 01.08.2024

В самом центре Гродно, недалеко от парка Жилибера, выставили на продажу квартиру в доме 1920 года постройки. Более 100 лет назад его возвели из жёлтого кирпича, который изготавливали на местном заводе. За 266 тысяч долларов белорусам предложили 5 комнат, аутентичный винный погреб и собственный двор. Кроме того, к квартире прилагается земельный участок размером 7 соток, а в 2023 году в ней даже сделали ремонт.

Так, дом находится на улице 17 сентября, 59 — буквально в двух шагах от железнодорожного вокзала и гипермаркета “Евроопт”. После тотальной реконструкции, которую провели год назад, в доме заменили кровлю, коммуникации, окна, отреставрировали двери, сделали гидроизоляцию винных погребов. Также в квартире установили современную отопительную систему, передала площадка недвижимости Realt.

“У будущего собственника здания есть возможность по своему усмотрению определить его назначение. С одной стороны, это может быть прекрасный домом с историей и душой в центре города. С другой стороны, здание — это отличный инвестиционный коммерческий проект, который может стать мини-отелем, офисным помещением, объектом общепита, медицинским центром либо иметь иное назначение в соответствии с потребностями”, — отметили агенты по продаже недвижимости.

[info_b]Стоимость такой квартиры составляет 266 тысяч 499 долларов. Квадратный метр обойдётся в 1304 доллара.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что земельный участок экс-главы “Белгазпромбанка” и бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района продали на торгах. Об этом стало известно 31 июля.

На аукционе продали земельный участок Виктора Бабарико под Логойском. За сколько?