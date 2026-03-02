В Сейме Литвы предложили новые ограничения для белорусов с временным ВНЖ

Опубликовано: 02.03.2026 13:56 , Обновлено: 02.03.2026

В Сейме Литвы рассматривают предложение ограничить некоторые права белорусов и россиян с временным видом на жительство (ВНЖ). Речь о запрете на покупку жилья в собственность. Однако с этой инициативой согласны далеко не все депутаты.

Предложение ограничить покупку жилья для тех, кто находится в Литве только с временным видом на жительство, озвучили литовские консерваторы. Гражданам с белорусским или российским паспортом они предлагают запретить покупать как жильё, так и прочую недвижимость, если она расположена рядом с важными для страны объектами, включая аэропорты, военные полигоны и электростанции.

[inf]Согласно данным литовского Центра регистрации недвижимости, приведённым порталом LRT, с начала войны в Украине в пределах десяти километров от подобных объектов недвижимость уже приобрели 1845 россиян, 364 из которых имели временный вид на жительство в стране, и 1152 белоруса, включая 556 человек с временным видом на жительство.

Всего же граждане России владеют почти 9 тысячами объектов недвижимости в Литве, а белорусы — 4 тысячами.[/inf]

По словам заместителя лидера фракции консерваторов Миндаугаса Линге, необходимость подобного запрета диктуют Вильнюсу собственные интересы безопасности. Ссылая на заявления местных спецслужб, Линге заявил, что покупка недвижимости вблизи стратегически важных объектом может стать “прикрытием для осуществления самых гнусных амбиций”, включая шпионскую и разведывательную деятельность.

Однако против данной инициативы пока выступает правящая Социал-демократическая партия. Её представители предлагают не вводить ограничения как минимум в отношении белорусов.

“Мы дадим белорусам понять, что им здесь не рады”, — обозначил скрытое послание нового предлагаемого ограничения председатель Комитета по иностранным делам Сейма Ремигиюс Мотузас.

Против расширения запрета и на владельцев постоянного ВНЖ в Сейме высказался также Каролис Неймантас из партии «Заря над Неманом».

“Если мы уже выдали разрешение – вид на постоянное жительство в Литве – то ни россияне, ни белорусы не должны лишаться этих прав – эти лица, вероятно, уже прошли проверку безопасности”, – заявил Неймантас.

Политик также высказался против введения столь обширной запретной зоны для покупки недвижимости для белорусов. По его словам, радиус в 10 км фактически лишит их возможности покупать жилье в небольших городах.

“Если за забором находится военный объект, а мы можем построить жилье, откуда сможем наблюдать за происходящим с балкона, через окно, конечно, такой приграничный проект в сфере недвижимости можно отнести к запретной категории. Но, безусловно, не в радиусе 10 километров”, —заявил Неймантас.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что надеется на приход к власти в соседних Польше и Литве политиков, которые будут учитывать интересы официальных Минска и Москвы.

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