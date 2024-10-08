В МНС объяснили, почему повысят для белорусов налог на недвижимость в 2025 году

Опубликовано: 08.10.2024 21:03 , Обновлено: 08.10.2024

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси объяснили, почему в 2025 году решили повысить налог на недвижимость. Проект поправок в Налоговый кодекс уже внесли в парламент, и если депутаты его одобрят, с января жителям Республики придётся платить больше. Причина такого решения, по словам налоговиков, связана с инфляцией.

В ведомстве уточнили, что из-за этого в Беларуси увеличится расчётная стоимость квадратного метра жилья, а именно этот показатель и используется для расчёта налога. При этом цена “квадрата”, по словам налоговиков, возрастёт “на прогнозный уровень инфляции”.

“Например, в Минске для квартиры площадью 60 кв. м. увеличение произойдёт в пределах 4 белорусских рублей”, — пообещали в Министерстве по налогам и сборам.

Между тем в начале октября Александр Лукашенко утвердил прогноз правительства по ключевым показателям социально-экономического развития страны в 2025 году. Так, исходя из данных, [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/590/document-thumb__59590__original/59590.1727797777.001a28eea1.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] одобренных [/link] президентским указом №384, уровень инфляции в следующем году ожидается на уровне не более 5%.

Как высчитывается сумма налога?

К слову, формула расчёта такова: площадь жилья умножается на ставку налога (0,1%) и расчётную стоимость «квадрата». Последняя зависит от региона, максимальная, как всегда, в Минске.

Сейчас, например, расчётная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме в столице держится на уровне 968 рублей (по сравнению с 900 рублями в 2023 году). Со следующего года, если поправки будут приняты, сумма увеличится на 5%.

Напомним, Совет министров предложил повысить ставки налога на недвижимость, который с 2022 года в Беларуси обязаны платить все собственники квартир, домов и дачных домиков. Новые ставки указаны в проекте закона о поправках Налогового кодекса, вынесенного на рассмотрение парламента.

[info_b]Налог на недвижимость в Беларуси ввели в 2022 году, а с этого года его включили в единый платёж, в который также входит транспортный и земельный налоги. Платить его приходится не только владельцам дач, загородных домов, но и тем, у кого в собственности есть одна-единственная квартира.[/info_b]

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