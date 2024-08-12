В Минстройархитектуры пообещали административную ответственность белорусским строителям за долгострои

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Опубликовано: 12.08.2024 08:18 , Обновлено: 12.08.2024

Глава Министерства строительства и архитектуры Беларуси Руслан Пархамович 11 августа объяснил, когда застройщикам грозит административная ответственность за продление строительства дома.

Чиновник отметил — для того, чтобы снизить количество долгостроев, ответственность закрепили в Кодексе об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

[info_b]Кодекс вступил вступил в силу 23 июля 2024 года.[/info_b]

В частности, документ ограничил возможность продлевать срок строительство дома. Так, теперь это можно делать только один раз и только на два месяца.

“В случае нарушения - административная ответственность. Более того, нерадивые заказчики должны будут возместить в виде штрафных санкций часть стоимости и подрядчику, и людям, которые вложили деньги в его строительство”, - заявил Пархамович в эфире гостелеканала “Беларусь 1”, передало БелТА.

Напомним, ранее продлевать строительство дома можно было неограниченное число раз, как по объективным, так и субъективным причинам.

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В статье 100 Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сказано:

“приостановление строительства в зависимости от сроков строительства ( за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта), может осуществляться:

до одного года – не более двух раз в течение срока строительства;

от одного года до двух лет – не более трех раз в течение срока строительства;

свыше двух лет – не более четырех раз в течение срока строительства.

Приостановление строительства по жилым домам может осуществляться не более трех раз в течение срока строительства. Срок приостановления строительства не должен суммарно превышать трех месяцев, за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящего пункта.

Местные исполнительные и распорядительные органы по заявлению заказчика, застройщика вправе разово продлить срок приостановления строительства дополнительно на срок до двух месяцев.

Ознакомится с документом можно по ссылке.

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Ранее Telegraf.news писал, что в в Беларуси с 23 июля официально вступил в силу Кодекс об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В Министерстве архитектуры и строительства заявили, что этот законодательный акт значительно упростил как процесс строительства жилья, так и его ремонта, а также ужесточил требования к объектам-долгостроям. Посмотрели, что изменилось в этой сфере с введением Кодекса.

Совмин упростил требования по строительству и ремонту жилья в Беларуси. Как решили бороться с «долгостроями»?