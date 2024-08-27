В "Минскстрое" рассказали, зачем построили на поверхности большое здание для минского метро

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Опубликовано: 27.08.2024 15:03 , Обновлено: 27.08.2024

Столичный застройщик "Минскстрой" опубликовал фото большой постройки на поверхности, которая предназначена для подземного транспорта - Минского метрополитена. Ее назвали "самым крупным объектом" второй очереди Зеленолужской линии.

Там разместится электродепо «Слуцкое» на территории 10 гектар. В комплекс вошли 12 зданий и сооружений. Их объединяет серо-голубая цветовая гамма фасадов.

“В составе комплекса есть даже наземный переход со стороны ул. Кижеватова. Но эффектнее всего смотрится раскрытый веер железнодорожных путей – их проложено более 5 км, где будут установлены 35 стрелочных переводов и 31 светофор”, - похвалились в “Минсктрое”.

Ранее Telegraf.news писал, что Минский метрополитен в скором времени пообещал запустить очередной участок третьей ветки столичной подземки. К запуску готовятся сразу три новых станции, в связи с чем метрополитен объявил массовый набор сотрудников более чем по десятку специальностей. Посмотрели, кого позвали работать в метро, какие зарплаты пообещали и что предложили в рамках гарантированного соцпакета.

Минское метро объявило массовый набор работников на 3 новые станции. Кому пообещали «подъемные»?