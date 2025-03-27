В минской новостройке установили «аэродверь». Это что такое?

Опубликовано: 27.03.2025 20:14 , Обновлено: 27.03.2025

Государственное производственное объединение «Минскстрой» продемонстрировало процесс тестирования новой многоэтажки МАПИДа с помощью необычного устройства — «аэродвери». Её установили в дверном проёме дома № 14 по улице Владимира Оловникова в минском микрорайоне Лошица-7, чтобы проверить качество строительства.

Так что же такое «аэродверь»? Если просто, это специальная установка с мощным вентилятором, которую герметично монтируют во входной проём здания. Её задача — проверить дом на воздухопроницаемость, то есть выяснить, нет ли в стенах, окнах или стыках конструкций щелей, через которые может уходить тепло и проникать холодный воздух («мостики холода»).

Как это работает?

Перед тестом во всём здании перекрывают все штатные вентиляционные отверстия, окна и другие проёмы. Затем включают вентилятор аэродвери, который создаёт разницу давлений между улицей и помещениями внутри. Специальные приборы измеряют, насколько быстро выравнивается это давление.

Если давление падает быстро, значит, наружный контур здания недостаточно герметичен, и воздух где-то «сифонит». В таких случаях специалисты с помощью тепловизоров («термографических обследований») находят проблемные места — те самые «мостики холода», которые нужно устранить.

Это обязательная процедура?

Да. Как отметили в ГПО «Минскстрой», такие испытания на воздухопроницаемость являются обязательными для всех новых многоквартирных домов в Беларуси ещё с 2011 года (согласно постановлению Совмина № 716). Строители также подчеркнули, что подобная норма контроля качества принята не во всех соседних странах.

Кстати, за конкретно этим испытанием в Лошице наблюдали участники совместного белорусско-российского семинара по энергоэффективному строительству. В «Минскстрое» заявили, что МАПИД для демонстрации выбрали «неслучайно» (из-за «скорости, технологичности и качества») и что таким образом они «делились опытом».

Что показала проверка?

По заверению «Минскстроя», тест на воздухопроницаемость в доме № 14 по улице Оловникова прошёл успешно, показав хорошее качество ограждающих конструкций. «Всё ОК», — сообщили в объединении.

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