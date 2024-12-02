В Минске выставили на продажу квартиру за 31900 долларов. Но есть нюанс

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Опубликовано: 02.12.2024 14:06 , Обновлено: 02.12.2024

В Минске выставили на продажу квартиру-студию за рекордно низкие 31900 долларов. Судя по фотографиям, там сделан неплохой ремонт, имеется мебель и техника. Жильё находится в Чижовке, на первом этаже девятиэтажного кирпичного дома 1975 года постройки. Однако цена не будет казаться столь привлекательной, если учесть один нюанс.

Дело в том, что общая площадь квартиры составляет всего 14,4 кв. м. По словам продавца, здесь заменили коммуникации и поставили внутренние перегородки. Есть застеклённая лоджия с тёплым полом и энергосберегающими стеклопакетами. Санузел совмещённый, установлена душевая.

Однако ещё одним подвохом является то, что студия находится в нежилом фонде. И хотя изначально цена кажется невысокой, учитывая в целом рынок вторичной недвижимости, “квадрат” обойдётся не так уж и дёшево — в 2215 долларов, передал Интернет-портал Realt.





















Ранее Telegraf.news писал, что белорусский агент по недвижимости Анна Попова рассказала, могут ли собственники жилья выселить квартирантов, если с теми заключён официальный договор найма жилого помещения. Оказывается, согласно законодательству, досрочно расторгнуть документ можно только по обоюдному согласию.

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