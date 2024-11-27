"Ничего не сделаете" — Белорусский риэлтер рассказала, могут ли выгнать квартирантов при наличии договора

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Опубликовано: 27.11.2024 14:32 , Обновлено: 27.11.2024

Белорусский агент по недвижимости Анна Попова рассказала, могут ли собственники жилья выселить квартирантов, если с теми заключён официальный договор найма жилого помещения. Оказывается, согласно законодательству, досрочно расторгнуть документ можно только по обоюдному согласию.

По словам риэлтера, если арендодатель хочет выселить людей, с которыми ранее был заключён официальный договор на аренду, а те намерены жить там дальше, то “ничего вы с ними не сделаете”.

Специалист добавила, что квартиросъёмщики “имеют полное право” проживать в квартире или доме на протяжении всего срока, указанного в документе. Например, если жильё официально сдали с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года, то наниматели спокойно могут жить там на протяжении года.

“Выселить квартирантов сможет только новый собственник, и то по решению суда”, — добавила Анна Попова.

В комментариях к видео в TikTok люди интересовались: а если отключить свет и газ? В ответ на это риэлтер заверила: “Не получится”.

Ранее Telegraf.news писал, что независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская посчитала, сколько зарплат нужно среднестатистическому белорусу, чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Минске. Такая идея специалисту пришла после того, как она увидела похожую статистику в крупнейших городах России.

Эксперт по недвижимости посчитала, сколько нужно «не есть и не пить», чтобы купить «однушку» в Минске

Также мы рассказывали, что белорусский риэлтер и специалист по недвижимости опубликовал на просторах TikTok видео, в котором настоятельно не рекомендовал покупать “так называемые евродвушки”.

«Не надо нагнетать» — Риелтор посоветовал белорусам не покупать «евродвушки». Что попросили в ответ?