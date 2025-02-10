В Минске выставили на продажу 3-уровневую квартиру с выходом на крышу и потолками 3,5 метра. Сколько просят?

📷 Фото

Опубликовано: 10.02.2025 14:31 , Обновлено: 10.02.2025

В центре Минска, по улице Веры Хоружей, выставили на продажу 3-уровненый пентхаус общей площадью 230 кв.м. По словам продавцов, "уникальный объект премиум-класса" находится в кирпичном 18-этажном здании, которое построили сравнительно недавно, в 2005 году. В квартире есть выход на крышу, потолки высотой почти до 3,5 метров и многое другое.

В объявлении сказано, что квартира выполнена из “дорогостоящих качественных и натуральных материалов”, таких как итальянский мрамор, латунь, керамогранит и натуральное дерево дуба. Сама недвижимость включает в себя совмещённую гостиную-кухню-столовую общей площадью 75 кв.м., а также:

спальню с гардеробной,

рабочий кабинет,

спортзал,

отдельную гардеробную для обуви,

дополнительную гардеробную для сезонной одежды.

“Отличительной особенностью” пентхауса назвали вид на Минск, который простирается из панорамных окон в гостиной и с патио зоны на верхнем уровне. Кроме того, квартира снабжена системой “Умный дом”, позволяющей управлять освещением и шторами.

Расположена недвижимость около парка Победы и Комсомольского озера, а просят за неё ни много ни мало — 1 миллион долларов, или 3 миллиона 389 тысяч 900 белорусских рублей, передал Интернет-портал Realt.

















































Ранее Telegraf.news писал, что на площадке по продаже имущества “БелЮрОбеспечение” выставили на аукцион уникальный объект — двухкомнатную квартиру в трёх минутах ходьбы от станции метро “Могилёвская”. Стартовая цена недвижимости составляет всего 87300 рублей, или около 25,5 тысяч долларов. Правда, без нюансов не обошлось.

Цена — 25,5 тысячи долларов. В Минске выставили на продажу «двушку» в 3 минутах от метро. Но есть нюанс