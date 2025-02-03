Цена — 25,5 тысячи долларов. В Минске выставили на продажу "двушку" в 3 минутах от метро. Но есть нюанс

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Опубликовано: 03.02.2025 17:27 , Обновлено: 03.02.2025

На площадке по продаже имущества "БелЮрОбеспечение" выставили на аукцион уникальный объект — двухкомнатную квартиру в трёх минутах ходьбы от станции метро "Могилёвская". Стартовая цена недвижимости составляет всего 87300 рублей, или около 25,5 тысяч долларов. Правда, без нюансов не обошлось.

Судя по фотографиям, сразу заехать, увы, не получится: квартира нуждается в капитальном ремонте. Внутри разбиты перегородки между большой комнатой, коридором и кухней, но при этом отсутствует стена в санузле. Сама недвижимость находится в двухэтажном кирпичном доме на 8 квартир по улице Ангарской в Минске.

Общая площадь — 37,9 кв.м. Первоначальная планировка была не очень удобной: совмещённый санузел (2,2 кв.м.) с сидячей ванной, мини-кухня, комната с балконом, тёмный коридор от прихожей, в конце которого располагалась спальня-пенал (ширина 2,35 м), отметил Интернет-портал Realt. Судя по свежим штробам, проложена новая проводка. Полы же остались старые деревянные.

На сайте торговой площадки сказано, что владельцем недвижимости является юрлицо, а именно — ОАО «Стройтрест №7». В квартире никто не прописан, поэтому и выселять по суду никого не придётся. Дата аукциона назначена на 18 февраля, 9:00. Время окончания приёма заявок: 17 февраля, до 16:00.

























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