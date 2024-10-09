Цена — 40 рублей. На Гродненщине выставили на продажу кирпичный дом с отоплением, водопроводом и канализацией

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Опубликовано: 09.10.2024 16:33 , Обновлено: 09.10.2024

В агрогородке Партизановка Слонимского района Гродненской области выставили на аукцион жилой дом, стартовая цена которого — 40 белорусских рублей. За последние несколько лет такие лоты не новость, однако этот случай уникален тем, что в доме есть центральное отопление, водопровод, электричество, газ и канализация. И это — за одну базовую.

Инициатором продажи недвижимости выступило Слонимское ГУП ЖКХ. Планируется, что торги пройдут на базе предприятия “Гроднооблимущество” 13 ноября, однако заявки нужно подавать уже сейчас. Последний день приёма — 5 ноября. Интересно, что это не первый раз, когда пытаются продать недвижимость. Ранее дом на Слонимщине выставили на аукцион по начальной цене в 2800 раз больше — 112 тысяч белорусских рублей.

В описании жилья сказано, что дом ввели в эксплуатацию в 1990 году, а его общая площадь составляет 101,6 кв. м. Внутри находятся 4 комнаты, стены сделаны из кирпича, а кровля из шифера. Кроме всех удобств, новый владелец получит половину сарая и погреба, а также забор, калитку и дворовое покрытие. Помимо этого, на территории находится терраса.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала свою покупку за одну базовую величину (40 рублей) — деревянный дом. По словам девушки, постройка крепкая, расположена в 15 километрах от Могилёва. Правда, подписчики такую недвижимость не оценили.

«Извините, это не шутка?» — Белоруска похвасталась в TikTok покупкой дома за 40 рублей. Комментаторы не оценили