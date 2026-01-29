В Минске предложили построить ещё один автовокзал

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Опубликовано: 29.01.2026 08:22 , Обновлено: 29.01.2026

В Минске может появиться ещё один автовокзал. Городские власти предложили возвести его в Заводском районе, на выезде из столицы по могилёвской трассе. Узнали подробности плана, вынесенного на общественное обсуждение.

Новый автовокзал предложили построить на месте сегодняшней автостанции “Автозаводская” (там же сейчас находится тяговая подстанция и автозаправка). Если проект будет согласован, автостанцию трансформируют в целый административно-торговый комплекс, где будет не только сам автовокзал, но и дополнительная перехватывающая автостоянка - такими городские власти регулярно призывают пользоваться жителей ближайших городов-спутников, приезжающих в столицу на работу.

В данном случае, расположение будущей перехватывающей автостоянки весьма удобное - в двух шагах от нынешней автостанции “Автозаводская” находится станция метро “Могилёвская”. Вокзал также явно не будет пустовать - сейчас со станции и ближайшей остановки ежедневно уходят десятки маршруток и автобусов, как в ближайшие города (Червень, Березино, Марьина Горка), так и в пригородные и дачные посёлки в могилёвском направлении.

Впрочем, целью нового градостроительного проекта, вынесенного на общественное обсуждение, по словам его авторов, является не только более эффективное использование городских территорий, но и “создание запоминающегося архитектурного образа застройки” в головной части Партизанского проспекта.

Общая площадь будущей застройки составляет 37,7 га. Помимо собственно вокзала, согласно плану, там также должна появиться недостающая велосипедная и пешеходная инфраструктура (в коридорах существующих улиц), местный проезд вдоль МКАД с внутренней стороны и ещё одна улица местного значения.

Общественное обсуждение детального плана стартует 2 февраля и продлится две недели - до 16 февраля 2026 года. В эти дни минчане вправе направить свои замечания и предложения по проекту в администрацию Заводского района.

[inf]Подробности проекта, всю проектную документации, а также контакты для замечаний и предложений можно найти на сайте районной администрации по ссылке.[/inf]

Напомним, в другом районе Минске сейчас также проводится общественное обсуждение масштабных градостроительных изменений. Они должны затронуть один из центральных жилых кварталов города. Сейчас в границах проекта проживает не более 1500 человек, но уже к 2035 году, когда проект планируют завершить, число жителей так называемого “золотого полуострова” должно вырасти более чем вдвое - до 3800 тысячи человек. Посмотрели, что именно хотят пустить под снос ради новых многоэтажек и какие социально-значимые объекты обещают построить.

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