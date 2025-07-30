В Минске предложили квартиры по $9200 за квадрат. За что такие деньги?

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Опубликовано: 30.07.2025 12:22 , Обновлено: 30.07.2025

Компания А-100 Девелопмент, которая выступает застройщиком жилого квартала ДЕПО в центре Минска, озвучило цены на квадратный метр в доме Tatra-4, который планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. За один квадрат в этом "доме готовых решений", как его позиционирует застройщик, просят мягко говоря немало - 9200 долларов. Узнали, за что такие деньги?

Свой комментарий относительно столь высокой по белорусским меркам цены компания А-100 Девелопмент дала порталу Onliner.by. Застройщик пояснил, что это первый дом, в котором в полном объёме реализуется “авторская экосистема DEPO Design”.

“В основе этой экосистемы лежит внимательное отношение к потребностям наших будущих жителей и тщательный подход к формированию пространства”, - пояснили в компании.

Кроме того, каждая квартира в доме предлагается уже с готовой отделкой, которую застройщик позиционирует как премиальную, а для пентхаусов и вовсе пообещали разработать “эксклюзив” и систему “умный дом”. Кроме того, квартиры уже “упакованы” необходимой бытовой техникой, стирально-сушильными блоками и даже мебельюс предметами интерьера.

Всего потенциальным покупателям предложили на выбор 4 варианта отделки, выполненной в светлых или тёмных тонах.

Фото: kvartaldepo.by

Всего в шестиэтажном доме запроектировано 25 квартир. Площадь варьируется от 46 до почти 118 метров. Потенциальным покупателям застройщик пообещал скидку, размер которой будет зависеть и от итоговой комплектации квартиры, и от этажа, и от размера первоначального взноса и графика платежей. Заявления от потенциальных дольщиков начнут принимать на следующей неделе.

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