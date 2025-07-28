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Госзастройщик минского долгостроя ввёл новые «штрафы» для дольщиков. За что потребует 18,5 тыс. рублей?

Госзастройщик минского долгостроя ввёл новые «штрафы» для дольщиков. За что потребует 18,5 тыс. рублей?
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УКС Мингорисполкома, который выступает застройщиком одного из столичных долгостроев - жилого комплекса "Гулливер" на территории между улицами Притыцкого и Дунина-Марцинкевича, в очередной раз внес изменения в свои проектные декларации. В новой редакции документов, в числе прочего, оказались и новые "штрафы" для дольщиков.

Изначально в договорах с дольщиками будущего ЖК “Гулливер” было прописано, что за расторжение договора с застройщика несостоявшимся владельцам квартиры придётся 5000 рублей . Эту сумму могли вычесть при возврате уже уплаченных средств по расторгаемому договору.

Однако теперь, как заметил портал Onliner.by, в дополнение к этому “штрафу” появились и новые. Они коснутся тех дольщиков, которые уже внесли не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры и совершал ежемесячные взносы по документам, которые предоставлял застройщик.

Если такой дольщик воспользовался рассрочкой, заключив с застройщиком дополнительное соглашение, за отказ от договора и выход из процесса долевого строительства ему придётся заплатить в разы большую сумму:

  • 12 500 рублей - при досрочном расторжении договора до ввода объекта в эксплуатацию,
  • 18 500 рублей - при досрочном расторжении договора после ввода объекта в эксплуатацию.

Что ещё изменилось для дольщиков “Гулливера”?

Ещё одной новацией, прописанной в новой редакции проектных деклараций, оказался подход к расчёту площади всей квартиры при определении итоговой цены объекта долевого строительства. Теперь цена договора не будет пересчитываться, если в процессе строительства общая площадь объекта увеличится.

Раньше застройщик всегда проводил перерасчёт по результатам технической инвентаризации агентства по государственной регистрации и земельному кадастру и либо требовал от дольщика доплаты за лишние метры, либо возвращал ему переплату за “потерянную” в ходе строительства площадь. По новым же правилам ни компенсаций, ни доплат за лишнее не будет, от чего выиграть могут разве что те, у кого итоговая площадь оказалась чуть больше.

При этом, как отметило издание, что новые правила коснутся как квартир, которые застройщик предлагает в отдельности, так и тех, которые продают вместе с машино-местом.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в другой белорусской строительной компании, которая занимается застройкой комплекса «Минск-Мир» - ИООО «Дана Астра» - этой весной  назад сменилось руководство. Новый директор Петар Петров, ранее занимавший пост первого заместителя, заявил, что предыдущая команда была «расслабленная», и пообещал «перезагрузку» и выполнение сроков, с которыми у «Даны» было не всё гладко.

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