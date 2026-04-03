В Минске открыли детский сад за 5 млн долларов

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Опубликовано: 03.04.2026 09:22 , Обновлено: 03.04.2026

В микрорайоне Новая Боровая, формально относящегося к Минскому району, но фактически являющегося частью белорусской столицы, на днях открыли пятый по счёту детский сад. На его строительство компания-застройщик "А-100 Девелопмент" потратила 4,8 млн долларов. Рассчитан детский сад на 240 малышей. Посмотрели, какие условия создали для маленьких жителей Новой Боровой.

Новый детский сад на 3400 квадратов, расположенный рядом с Центральным парком микрорайона, застройщик назвал “Кубики”, поэтому всё в нём выдержано в концепции детского конструктора. Само здание внешне больше напоминает гигантскую коробку конструктора Lego, чем типовой детсад.

Портал Realt.by показал, как выглядят группы нового садика: просторные светлые коридоры с яркими тематическими зонами, спальная, игровая и учебная зоны групп разделены деревянными перегородками. В трёхэтажном здании даже предусмотрен лифт и медицинский блок с изолированными комнатами для приболевших детей, для которого обустроили отдельный вход.





Фото: Realt.by























Всего в саду будет работать 12 групп - для каждой на территории сада выделена своя зона для прогулок с навесами, общим игровым комплексом, спецплощадкой для изучения правил дорожного движения и даже маленьким огородиком. При этом ждать начала нового учебного года, чтобы воспользоваться всеми этим благами малышам и их родителям не придётся: для детей сад официально распахнёт свои двери уже на следующей неделе, с 6 апреля.

Напомним, с 29 марта в Беларуси вступили в действие новые правила учета детей для получения дошкольного образования (детских садиков). На фоне некоторых косметических и не очень важных для родителей изменений, есть одна существенная корректировка.

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