В Беларуси поменяли правила постановки в очереди в детские сады

Опубликовано: 29.03.2026 19:08 , Обновлено: 03.04.2026

С 29 марта в Беларуси вступили в действие новые правила учета детей для получения дошкольного образования (детских садиков). На фоне некоторых косметических и не очень важных для родителей изменений, есть одна существенная корректировка.

Соответствующие изменения Министерство образования внесло в постановление №265 от 12 августа 2022 года.

Обращаться не по месту регистрации

Теперь подавать заявление о постановке на учет нужно в исполком по месту нахождения детского сада, а не по прописке, как это было раньше. И уже после одному из законных представителей ребенка выдается уведомление о постановке на учет.

Уже на основании этих данных ребенка направляют в учреждение образования в соответствующем районе.

Тем временем ранее действовал иной порядок: постановка на учет осуществлялась именно по месту регистрации или фактического проживания.

Также теперь местные отделы образования должны ежегодно анализировать учетные данные и составлять список предварительного распределения детей по детским садам.

Льготные категории граждан по-прежнему имеют преимущество при зачислении детей. Постановка на учет по прежнему остается бесплатной.