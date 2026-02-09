В мэрии Минска объяснили, кто может потерять приватизированное жильё в 2026 году

Опубликовано: 09.02.2026 13:28 , Обновлено: 09.02.2026

В 2026 году для белорусов истекают крайние сроки для того, чтобы зарегистрировать право собственности на жилье, приватизированное в рамках масштабной госпрограммы, официально закрытой в 2016 году. Если этого не сделать, жильё могут перевести в разряд арендного со всеми вытекающими последствиями. В прошлом году таким образом как минимум четыре семьи минчан лишились законных прав на квартиры, которые они считали по праву своими. В администрации одного из районов столицы объяснили, как не попасть в такую ситуацию остальным.

Лимит для неплательщиков

С такой правовой проблемой могут столкнуться в первую очередь те, кто невнимательно отнёсся к оплате ежемесячных взносов за приватизацию. Они, как правило, небольшие - от 98 копеек до 45 рублей в месяц. Нюанс кроется в том, что их не включают в жировки за укоммуналку, а проводят отдельным платежом.

Порой случается так, что оплату за услуги ЖКХ берёт на себя другой человек, к примеру, дети пожилых родителей, а про маленькую доплату за приватизацию попросту забывают. Если же плата не поступает в течение 12 расчетных периодов, городская администрация вправе обратиться в суд и расторгнуть договор на приватизацию.

“Многие ошибочно полагают: если приватизация завершилась в 2016-м, то расторгнуть документ не получится. Все не так. Есть постановление Верховного Суда, где прописано, что при рассмотрении споров такого характера суд руководствуется нормами, действующими на период заключения договоров, когда законодательство давало администрации такое право”, - пояснила юридические нюансы агентству “Минск-Новости” заместитель начальника отдела жилищной политики администрации Первомайского района Карина Мяделец.

По её словам, именно из-за неуплаты городские власти расторгли четыре договора в 2025 году.

Лишиться прав могут даже те, кто исправно платит?

Впрочем, с такой ситуацией могут столкнуться не только “злостные неплательщики”, но даже те, кто методично перечисляет деньги за приватизацию каждый месяц. Оказалось, что не все, кто успел вовремя подать заявление на приватизацию, заключил в городом договор и даже регулярно платит назначенную сумму, по всем правилам зарегистрировал своё право собственности на жильё. В отсутствие официальной регистрации, по факту, такие квартиры считаются арендными.

Как пояснила Мяделец, в этом случае человеку приходится обращаться в суд - только так можно добиться признания права собственности, перевести своё жильё из разряда арендного и зарегистрировать его на себя.

“Однако необходимо уложиться в сроки исковой давности. Для исков в отношении недвижимого имущества это 10 лет. Осталось мало времени для того, чтобы собрать документы и обратиться в суд”, - предупредила специалист.

Напомним, процесс приватизации, начатый в Беларуси ещё в 1992 году, официально завершился к 1 июля 2016 года, после вступления в силу соответствующего Указа Президента № 563. Следовательно, для тех, кто прошёл процедуру приватизации в самый последний момент, срок исковой давности в отношении их недвижимого имущества истекает уже через несколько месяцев. Ещё есть время проверить, есть ли среди ваших бумаг на жильё документ о регистрации права собственности от БРТИ (агентства по госрегистрации), но оно истекает с каждым днём.

Кстати, в начале этого года председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев заявил о планах по сокращению строительства жилья в белорусской столице. По словам мэра, строить здесь теперь будут “только для нуждающихся”, как того ранее потребовал Президент.

Мэр Минска пообещал строить жильё в столице только для нуждающихся