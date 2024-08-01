На аукционе продали земельный участок Виктора Бабарико под Логойском. За сколько?

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Опубликовано: 01.08.2024 09:28 , Обновлено: 01.08.2024

Земельный участок экс-главы "Белгазпромбанка" и бывшего претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района продали на торгах. Об этом стало известно 31 июля.

Площадь территории — 0,75 га. Она находится в водоохранной зоне водохранилища Вяча.

Как сказано на сайте “БелЮрОбеспечения”, участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства. Там также находится баня.

Начальная цена — 152 695.70 BYN. В торгах участвовали пять человек. Продали участок в итоге за 331 647.01 BYN.

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Напомним, Виктора Бабарико арестовали 18 июня 2020 года. 6 июля 2021 года по обвинению в получении взяток в особо крупном размере Виктора Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режимаи штрафу в размере 145 тыс. рублей, а также постановил взыскать с него в доход государства 47,7 млн рублей. Свою вину политик не признал.

Он отбывает наказание в исправительной колонии Новополоцка.

В конце ноября 2023 года суд Ленинского района Гродно признал страницы Виктора Бабарико в соцсетях экстремистскими материалами. Мининформ внёс их в свой Республиканский список экстремистских материалов.

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Ранее Telegraf.news писал, что на аукционе появилась коллекция часов Виктора Бабарико. Самые дорогие часы Patek Philippe оценили в 47 500 рублей, самые дешевые – 770 рублей – у Longines.

До 47 500 рублей. На аукцион выставили коллекцию часов Виктора Бабарико